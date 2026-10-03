NATIONS LEAGUE Nations League: risentimento muscolare per Gabriel Capicchioni

Nations League: risentimento muscolare per Gabriel Capicchioni.

Il Ct Roberto Cevoli ha diramato la lista dei 23 per la sfida di questa sera contro la Bielorussia. Non sarà della partita Gabriel Capicchioni che ha accusato un risentimento al quadricipite della gamba destra:

Portieri

Colombo, De Angelis, Hoël

Difensori

G. Benvenuti, Bugli, Cevoli, Fabbri, Pasolini, Rossi, Tosi

Centrocampisti

L. Capicchioni, Della Balda, Giocondi, Golinucci, Lazzari, Meloni, Mularoni, Zannoni

Attaccanti

Protti, Giacopetti, Nanni, Pancotti, Salicioni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: