NATIONS LEAGUE
Nations League: risentimento muscolare per Gabriel Capicchioni
Il Ct Roberto Cevoli ha diramato la lista dei 23 per la sfida di questa sera contro la Bielorussia. Non sarà della partita Gabriel Capicchioni che ha accusato un risentimento al quadricipite della gamba destra:
Portieri
Colombo, De Angelis, Hoël
Difensori
G. Benvenuti, Bugli, Cevoli, Fabbri, Pasolini, Rossi, Tosi
Centrocampisti
L. Capicchioni, Della Balda, Giocondi, Golinucci, Lazzari, Meloni, Mularoni, Zannoni
Attaccanti
Protti, Giacopetti, Nanni, Pancotti, Salicioni
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