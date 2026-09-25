NATIONS LEAGUE Nations League, Roberto Cevoli: "Il livello si è alzato, ma se siamo qui è meritato" Vigilia di San Marino - Finlandia, la partita sarà visibile in diretta sul canale 550 del digitale terrestre.

La settimana volta di San Marino-Finlandia è la prima in Nations League. L'ultimo confronto appena tre anni fa, con un ko per 2-1 con rete di Filippo Berardi, assente nella nuova sfida per la rottura del crociato. La vigilia della fida dello Stadium è quella di una squadra vogliosa di continuare un cammino con la stessa determinazione proposta nelle precedenti sfide, seppure amichevoli, giocate in questo 2026.

"Assolutamente sì, forse di più di prima perché ci vuole più determinazione, il livello si è alzato, lo sappiamo tutti, ma se siamo qui i ragazzi se lo sono meritato e quindi bisogna alzare il livello anche noi, altrimenti faremo fatica"

La partita di Nations League apre di fatto un nuovo ciclo dopo la vittoria nella Lega D, per quella che si preannuncia un test importante per San Marino.

"Quando si alza il livello, bisogna farlo anche noi, dobbiamo cercare di non sbagliare niente, perché le squadre sono forti, lo erano anche prima, adesso ancora di più in una lega più alta. I giocatori della Finlandia giocano in campionati importanti, fanno dei gol in campionati importanti. Quindi anche il loro livello si è alzato, sono bravi, sono una squadra forte, ma anche noi ci stiamo preparando bene."

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