NAZIONALE Nations League: San Marino a Gibilterra sognando l'impresa La squadra di Roberto Cevoli si appresta ad affrontare il secondo impegno in Nations League da prima del girone.

Dal sogno di una vittoria trovata a quello di un’impresa da provare a realizzare. La missione Nations League di San Marino è partita dall’aeroporto Ridolfi di Forlì. Poco più di tre ore di volo per raggiungere Gibilterra. Domani la partita, alla quale la mente è proiettata da oltre un mese.

San Marino ci arriva da primo del girone a tre di Nations League, forte della vittoria dello Stadium e del pari tra le altre due sue avversarie. Sono 26 i giocatori partiti per questa trasferta, una doppia trasferta considerando l’amichevole di domenica ad Andorra, ma l’opportunità è troppo ghiotta e step-by-step tutto porta a Gibilterra. Sarà anche perché nelle imprese da sognare qualche cosa di mitico ci deve sempre essere e lo Stretto è uno dei luoghi più affascinanti al mondo, dove Europa e Africa, quasi si sfiorano.

Qui, la terra diventa mare, per tornare terra dopo soli 14 km. Un luogo che parla di miti e leggende, di storie affascinanti tutte da raccontare. Gibilterra ha visto passare esploratori e viaggiatori, eroi e sognatori. "Porta di due mondi" che in una curiosa metafora sportiva, San Marino non era riuscito a violare nei due precedenti. Nel 2020 erano arrivati un ko per 1-0 e un pari senza reti al ritorno.

Si è preparata bene la squadra del ct Roberto Cevoli, che ritrova in biancoazzurro Berardi, Lazzari e Fabbri, mancherà invece Alessandro Golinucci fermato da un problema muscolare alla vigilia della partenza. Al gruppo è stato aggregato il centrocampista della San Marino Academy Giacomo Molinari. Si gioca domani alle 20:45 con diretta su San Marino RTV, una partita alla quale assisteranno, per la prima volta, in gare giocate lontano dall’Italia, anche un gruppo di 24 sostenitori dei biancoazzurri che a Gibilterra si sono dati appuntamento, un po’ da tutta Europa per tifare San Marino, grazie all’idea nata dalla Brigata Mai Una Gioia. Tifosi al seguito, un dettaglio non di poco conto, che aggiunge un ulteriore valore a questo appuntamento internazionale.

