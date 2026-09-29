NATIONS LEAGUE Nations League, San Marino - Albania in diretta dalle 20:35 canale 550 La seconda partita del girone di Nations League sarà live sul digitale terrestre e in radio.

Nations League, San Marino - Albania in diretta dalle 20:35 canale 550.

Secondo appuntamento con la Nazionale di calcio di San Marino, che questa sera al San Marino Stadium sfida l'Albania. La partita sarà trasmetta in diretta sul digitale terrestre canale 550 in Italia e San Marino dalle 20:35. Radiocronaca su Radio San Marino Classic 103.2. Al termine della partita tutto il post gara con commenti e interviste sempre su San Marino RTV.

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