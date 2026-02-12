NATIONS LEAGUE 2026-2027

Nations League, San Marino nel C1 con Albania, Finlandia e Bielorussia

Sorteggiati i gruppi della prossima edizione Uefa Nations League con la Nazionale sammarinese per la prima volta in Lega C

Nations League, San Marino nel C1 con Albania, Finlandia e Bielorussia.

Inserita nel Gruppo C1 la Nazionale di Roberto Cevoli che dovrà affrontare avversari di qualità come Albania, Finlandia e Bielorussia.

Prima giornata: 24-26 settembre 2026

Seconda giornata: 27-29 settembre 2026

Terza giornata: 30 settembre-3 ottobre 2026*

Quarta giornata: 4-6 ottobre 2026

Quinta giornata: 12-14 novembre 2026

Sesta giornata: 15-17 novembre 2026

Quarti di finale Lega A: 25-30 marzo 2027

Spareggi per le leghe A/B e B/C: 25-30 marzo 2027

Finals: 9-13 giugno 2027

