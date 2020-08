Nations League, San Marino prepara il doppio impegno

sentiamo Franco Varrella

La Nations League si avvicina. Un doppio appuntamento, il primo dopo il lockdown, al quale la Nazionale arriverà con solo allenamenti nelle gambe. Troppo stringente il protocollo anti Covid per pensare di organizzare amichevole. Solo allenamenti, quindi. E Franco Varrella proverà a farne più che può. Tre nella prima settimana d'agosto, due nella successiva. Per cercare di riannodare i fili e riprendere un percorso da fare insieme. Gibilterra e Liechtenstein all'orizzonte. Realtà lontane dai top team, ma che rispetto a San Marino operano in ambiti professionistici e che ancora sono su un livello più alto.

Nel servizio l'intervista al C.T. Franco Varrella.