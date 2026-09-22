NATIONS LEAGUE 2026-2027 Nations League, San Marino ritrova Finlandia e Albania: i precedenti Doppio appuntamento ravvicinato per la Nazionale di San Marino, che affronta Finlandia e Albania nella nuova avventura di Nations League

Due avversarie già conosciute, con precedenti tutti favorevoli alle rispettive nazionali. La Finlandia sarà il primo ostacolo: appuntamento sabato 26 settembre alle 18 al San Marino Stadium Tre giorni più tardi, martedì 29 settembre, sempre a Serravalle, arriverà invece l’Albania, per una sfida che riporta subito alla memoria i recenti confronti nelle qualificazioni mondiali.

Contro i finlandesi San Marino ha disputato sei incontri, quattro di questi nelle qualificazioni europee. Il bilancio è di sei sconfitte, ma l’ultimo precedente racconta di una gara particolarmente combattuta: il 20 novembre 2023, a Serravalle, la Finlandia si impose 2-1, dopo il netto 6-0 dell’andata a Helsinki. In precedenza erano arrivati l’1-0 finlandese del 2011 e l’8-0 del 2010. Andando ancora più indietro, arriviamo allo 0-2 del 29 marzo 95 e al 4-1 del 14 dicembre 94

Ancora più recente il confronto con l’Albania. Le due nazionali si sono affrontate quattro volte e anche in questo caso il bilancio è completamente favorevole agli avversari: quattro vittorie albanesi, tredici gol segnati e nessuno subito. L’ultimo doppio confronto risale alle qualificazioni ai Mondiali 2022: 2-0 per l’Albania a San Marino nel marzo 2021 e 5-0 a Tirana nel settembre dello stesso anno. Il primo precedente era stato il 3-0 albanese in amichevole nel 2014.

Adesso però si riparte da zero, con una competizione diversa e soprattutto con San Marino chiamato a misurarsi nuovamente con due avversarie già affrontate nella propria storia recente. Dopo Finlandia e Albania, il calendario proporrà anche il doppio confronto con la Bielorussia. Sei partite in totale, tre avversarie e un girone di Nations League che per San Marino si apre subito con due test dal peso specifico importante.

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