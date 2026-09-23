Nations League, tra i convocati della Finlandia, c'è anche Joel Pohjanpalo del Palermo

Questi convocati della Finlandia per le sfide di Nations League della Finlandia:
Portiere:
Lucas Bergström, RCD Mallorca
Lukas Hradecky, AS Monaco
Viljami Sinisalo, Celtic FC
Difensori:
Ville Koski, Deportivo Alavés
Juho Lähteenmäki, FC Nordsjaelland
Ryan Mahuta, FK Pardubice
Samuli Miettinen, NK Istra 1961
Tony Miettinen, Mjällby AIF
Adam Ståhl, Djurgårdens IF
Leo Väisänen, BK Häcken
Centrocampisti:
Kaan Kairinen, AEK Ateena
Glen Kamara, Queens Park Rangers
Robin Lod, Chicago Fire FC
Adam Marhiev, 1. FC Nürnberg
Matti Peltola, D.C. United
Anssi Suhonen, Odense BK
Onni Valakari, San Diego FC
Santeri Väänänen, Karlsruher SC
Leo Walta, Los Angeles FC
Doni Arifi, Greuther Fürth
Attaccanti:
Daniel Håkans, Lech Poznan
Oiva Jukkola, Kairat Almaty
Topi Keskinen, Odense BK
Benjamin Källman, Hannover 96
Joel Pohjanpalo, Palermo FC
Adrian Svanbäck, BK Häcken