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Nations League, tra i convocati della Finlandia, c'è anche Joel Pohjanpalo del Palermo

di Elia Gorini
23 set 2026
Nations League, tra i convocati della Finlandia, c'è anche Joel Pohjanpalo del Palermo

Questi convocati della Finlandia per le sfide di Nations League della Finlandia:

Portiere:

Lucas Bergström, RCD Mallorca

Lukas Hradecky, AS Monaco

Viljami Sinisalo, Celtic FC

Difensori:

Ville Koski, Deportivo Alavés

Juho Lähteenmäki, FC Nordsjaelland

Ryan Mahuta, FK Pardubice

Samuli Miettinen, NK Istra 1961

Tony Miettinen, Mjällby AIF

Adam Ståhl, Djurgårdens IF

Leo Väisänen, BK Häcken

Centrocampisti:

Kaan Kairinen, AEK Ateena

Glen Kamara, Queens Park Rangers

Robin Lod, Chicago Fire FC

Adam Marhiev, 1. FC Nürnberg

Matti Peltola, D.C. United

Anssi Suhonen, Odense BK

Onni Valakari, San Diego FC

Santeri Väänänen, Karlsruher SC

Leo Walta, Los Angeles FC

Doni Arifi, Greuther Fürth

Attaccanti:

Daniel Håkans, Lech Poznan

Oiva Jukkola, Kairat Almaty

Topi Keskinen, Odense BK

Benjamin Källman, Hannover 96

Joel Pohjanpalo, Palermo FC

Adrian Svanbäck, BK Häcken




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