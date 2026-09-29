Nations League, un buon San Marino cede 3-0 all'Albania

Foto: FSGC/Pruccoli

Nella seconda partita di Nations League Lega C, la Nazionale esce sconfitta ma non ridimensionata. Una partita nella quale i biancazzurri, rispetto alla pesante sconfitta contro la Finlandia, hanno mostrato un atteggiamento più compatto e combattivo, riuscendo anche a costruire alcune situazioni interessanti. L’Albania passa al 21’ con Mehmeti, libero di calciare in porta da pochissimi metri sfruttando il ponte di Manaj sul primo palo. Deve migliorare nei dettagli la Nazionale di Cevoli soprattutto sulle palle inattive. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio albanese, firmato da Uzuni. Un’azione sulla quale resta anche qualche dubbio sulla posizione di partenza, sul presunto fallo di Lorenzo Lazzari, e soprattutto sulla posizione di Uzuni dopo la respinta dell'ottimo Colombo che prima del raddoppio aveva risposto alla grande su due conclusioni albanesi. Un episodio che resta da considerare controverso. San Marino non si disunisce e nella ripresa va vicinissimo al gol due volte con Nicola Nanni. Sherri salva con una grandissima parata sulla prima, sulla seconda poteva e doveva trovare la porta da pochi passi. Peccato perché San Marino meritava ampiamente di accorciare le distanze. Al 65’ l’Albania trova il terzo gol. Manaj, dopo aver visto la prima conclusione respinta da Colombo, è il più rapido sulla ribattuta e firma il 3-0, tenuto in gioco da Gabriel Capicchioni Nel finale San Marino continua a lottare, ma il risultato non cambia. Finisce 3-0 per l’Albania, che sale a sei punti nel girone. Per San Marino arriva invece la seconda sconfitta, dopo lo 0-7 contro la Finlandia. Al di là del risultato, una prestazione che ha mostrato una Nazionale più ordinata e capace di creare qualche opportunità, con Nanni vicino a trovare il gol e qualche episodio arbitrale destinato a far discutere. Al San Marino Stadium, Albania batte San Marino 3-0







