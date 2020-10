Nations League: un po' di San Marino anche in Ucraina - Spagna

Nella giornata dello storico 0-0 di San Marino in casa del Lichtenstein, arrivano anche soddisfazioni anche per gli arbitri del Titano. Stefano Podeschi ha ricoperto il ruolo di Osservatore Arbitrale UEFA nella sfida che ha visto l'Ucraina di Andriy Shevchenko battere la Spagna di Luis Enrique, mentre Gianmarco Ercolani ha debuttato ieri sera come assistente internazionale in Irlanda del Nord-Ucraina (U21) al fianco di Barbeno, Lunardon e Delvecchio.