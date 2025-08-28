I Titani incroceranno la Cechia, a partire dalle ore 18:00, prima di raggiungere Bucarest – sede dell’ultima gara di Qualificazione alla Coppa del Mondo di Canada, Messico e Stati Uniti 2026. San Marino sfiderà a domicilio la Cechia per la quarta volta nella sua storia, curiosamente affrontata in altrettante diverse sedi. Quella che si giocherà a novembre, a distanza di oltre 8 anni dall’ultimo precedente, sarà anche la prima senza punti in palio.
Nazionale: a novembre l’amichevole con la Cechia
La Nazionale di San Marino sarà impegnata in amichevole ufficiale ad Ostrava, il prossimo 13 novembre.
28 ago 2025
I Titani incroceranno la Cechia, a partire dalle ore 18:00, prima di raggiungere Bucarest – sede dell’ultima gara di Qualificazione alla Coppa del Mondo di Canada, Messico e Stati Uniti 2026. San Marino sfiderà a domicilio la Cechia per la quarta volta nella sua storia, curiosamente affrontata in altrettante diverse sedi. Quella che si giocherà a novembre, a distanza di oltre 8 anni dall’ultimo precedente, sarà anche la prima senza punti in palio.
Riproduzione riservata ©