Nazionale: a settembre San Marino in amichevole contro Seychelles Partita in via di definizione per i Titani nell'ultima settimana dedica alla Nations League.

La Nazionale di San Marino sfiderà le Seychelles a settembre. L'amichevole è in via di definizione e dovrebbe giocarsi nella settimana precedente alla partita di Nations League contro l'Estonia, in programma il 26 settembre, al San Marino Stadium. La nazionale di Fabrizio Costantini dovrebbe giocare questa amichevole indicativamente il 23 settembre, in occasione della penultima giornata della Nations League. Se sarà confermata la partita contro le Seychelles, per San Marino sarà la seconda, dopo quella contro Capo Verde, contro una nazionale africana. Seychelles occupano la posizione 195 nel ranking FIFA pubblicato proprio oggi. Nonostante le buone prove, San Marino continua ad occupare l'ultima posizione, la 211. Ranking guidato sempre dal Brasile davanti al Belgio. Terza sale l'Argentina, perde una posizione l'Italia di Mancini che passa dalla sesta alla settima posizione.

