Nazionale al lavoro: c'è anche il neo sammarinese Roberto Di Maio

C'è anche Roberto Di Maio tra i giocatori convocati dal ct Fabrizio Costantini per prendere parte agli allenamenti della Nazionale di San Marino. Il difensore del Cosmos ha ottenuto la cittadinanza sammarinese dopo la cerimonia di giuramento avvenuta lo scorso 15 gennaio a Palazzo Pubblico. L'ex calciatore di Lecce e San Marino, vincitore del Pallone di Cristallo 2022, ha svolto la prima seduta di allenamento con la Nazionale lunedì sera, i biancoazzurri scenderanno in campo il prossimo 23 marzo per la prima partita nelle qualificazioni agli Europei di Germania 2024 contro l'Irlanda del Nord al San Marino Stadium.