Nazionale: al lavoro in vista delle amichevoli con Italia e Kosovo

Il Commissario Tecnico della Nazionale di San Marino Franco Varrella ha convocato per giovedì una seduta di allenamento a Serravalle B (ore 18:45). Ovviamente, l’obiettivo è quello di riprendere il filo del discorso interrotto col precedente ciclo di impegni internazionali di marzo ed iniziare ad impostare quello del prossimo autunno che vedrà i Titani impegni ancora in tre partite spalmate su sei giorni tra il 2 e l’8 settembre (le trasferte di Andorra ed Albania saranno inframezzate dalla sfida dello Stadium con la Polonia). Tra poco più di due settimane, invece, i Biancoazzurri disputeranno due amichevoli ufficiali.

La prima con l’Italia, calendarizzata per il 28 maggio alla Sardegna Arena di Cagliari (ore 20:45), mentre la seconda vedrà i Titani volare in Kosovo per scendere in campo il 1° giugno (ore 18:00). Sono 22 i giocatori convocati e dall’elenco sono ovviamente esclusi quelli tesserati per Tre Fiori e La Fiorita, che sabato 15 maggio si affronteranno per la finale di Coppa Titano, così come quelli ancora impegnati con i relativi club italiani.