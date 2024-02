CALCIO SAMMARINESE Nazionale, Aldo Simoncini: "Una scelta legata a motivi personali. Lo 0-0 contro l'Estonia il ricordo più bello" Dopo 64 presenze, il portiere del Cosmos lascia la Nazionale. Nel 2002 gli esordi in under 17 anche contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Aldo Simoncini saluta la Nazionale. Il portiere del Cosmos ha affidato ai social la sua decisione. Un lungo post per ricordare i tanti anni con la maglia biancoazzurra. Da Andorra alla Finlandia, 23 anni tra i pali a difendere la porta della Nazionale. All'esordio con l'under 17 la vittoria contro Andorra per 2-1, nello stesso girone il Portogallo di Cristiano Ronaldo al debutto con rete.

Nel mezzo 64 presenze in biancoazzurro. Contro l'Albania, in amichevole, la prima. Lo 0-0 contro l'Estonia il momento più bello. Con la Nazionale maggiore 18 anni da protagonista con quattro diversi commissari tecnici. Una carriera nella quale non si possono dimenticare i due rigori parati a Sverkos della Repubblica Ceca e Rodriguez della Svizzera. Aldo Simoncini aveva iniziato anche il percorso con il nuovo ct Roberto Cevoli.

A poche ore di distanza anche Elia Benedettini ha comunicato via social la decisione di lasciare la Nazionale dopo 47 partite. “So che per molti, avendo solo 28 anni, sarà una follia. Sento dentro di me un incontrollabile energia positiva che ha voglia di cambiare, di esplorare nuove strade e buttarsi a capofitto su nuovi obiettivi”. Una scelta, quella del portiere del Murata, non legata a quella di Aldo Simoncini.

