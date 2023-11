QUALIFICAZIONI Nazionale, Alessandro Golinucci: "La Danimarca uno stimolo per continuare a fare bene"

Impossibile non tornare con la mente alla gran partita contro la Danimarca, con il primo gol in Nazionale per Alessandro Golinucci. Il centrocampista sammarinese vuole ripartire da lì, conoscendo bene però le insidie del match con il Kazakistan.

Nel video la sua intervista

