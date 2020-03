RINVII Nazionale: annullate le amichevoli con Albania e Lettonia. Under 21niente Lituania Nessuna comunicazione ufficiale per l'amichevole programmata a Cagliari tra Italia – San Marino del 29 maggio

Il San Marino Stadium avrebbe dovuto indossare il vestito nuovo per le due amichevoli internazionali, preludio alla nuova stagione che culminerà con la Nations League che -ad oggi- è stata confermata tra settembre – ottobre – novembre. Nulla da fare. Il San Marino Stadium resterà chiuso e non ospiterà ne l'Albania il 27 marzo, né la Lettonia il 31 sempre dello stesso mese. Va detto che i vertici della FSGC avevano parlato con la Federcalcio Albanese ad Amsterdam in occasione del sorteggio dei gironi di Nations, dove si era ventilato un cambio di programma; ossia disputare l'amichevole in Albania. Tutto naufragato con lo stop a tutto dato dalla Uefa. Per il momento – stando alla situazione attuale- spazio per riprogrammarle nella prima decade di giugno, ma è possibile che in quel periodo guidino i campionati nazionali e non ci sia più spazio per calendarizzare le due partite. Nessun comunicato ufficiale – ad oggi- ma è molto probabile che salterà anche l'amichevole con l'Italia di Roberto Mancini in programma alla Sardegna Arena di Cagliari il 29 maggio. Perchè potrebbe saltare? Con lo slittamento al 2021 dell'Europeo, l'Italia in quel periodo non sarà più in ritiro, e la priorità per la FIGC sarebbe solo quella di terminare il campionato di serie A. Ma ripetiamo al momento non ci sono note ufficiali a riguardo. Stop anche alle qualificazioni all'Europeo Under 21. La Nazionale di Fabrizio Costantini non raggiungerà la Lituania dove il 26 era prevista la prima sfida internazionale del 2020. Match che attualmente non ha una data.



I più letti della settimana: