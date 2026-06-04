Nazionale, Berardi: "Servirà una partita perfetta ma con il Bangladesh può essere l'occasione giusta"

Tra i protagonisti più attesi della sfida al Bangladesh l'attaccante della Nazionale sammarinese, Filippo Berardi:

"Sicuramente con l'Andorra la vittoria ci è sfuggita per poco. C'è un po' di rammarico, quindi può essere domani la partita giusta. L'obiettivo è quello di dare continuità alle prestazioni, stiamo migliorando molto. L'obiettivo sarà quello di fare meglio dell'ultima partita".

Come l'avete preparata?

"L'abbiamo preparata sicuramente studiandoli, sappiamo che sono una squadra forte e organizzata. Hanno cambiato allenatore da poco, però hanno ottimi giocatori. Dovremo fare una partita perfetta per riuscire a vincerla".

Può cambiare qualcosa il fatto che si giochi a fine stagione, dopo una stagione lunga con tanti impegni?

"Può cambiare sicuramente. A fine stagione c'è un po' più di stanchezza, però bisogna metterla da parte e dare il massimo".

Come hai visto il gruppo e i tuoi compagni?

"I miei compagni e io siamo tutti molto carichi, abbiamo voglia di giocare e cercheremo di fare il massimo".

Magari anche di ritrovare un gol che personalmente manca da qualche partita?

"Speriamo sicuramente. Se lo faccio io o un altro non è importante, l'importante è farlo".









