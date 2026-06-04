TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Nazionale, Berardi: "Servirà una partita perfetta ma con il Bangladesh può essere l'occasione giusta"

4 giu 2026

Tra i protagonisti più attesi della sfida al Bangladesh l'attaccante della Nazionale sammarinese, Filippo Berardi:

"Sicuramente con l'Andorra la vittoria ci è sfuggita per poco. C'è un po' di rammarico, quindi può essere domani la partita giusta. L'obiettivo è quello di dare continuità alle prestazioni, stiamo migliorando molto. L'obiettivo sarà quello di fare meglio dell'ultima partita".

Come l'avete preparata?

"L'abbiamo preparata sicuramente studiandoli, sappiamo che sono una squadra forte e organizzata. Hanno cambiato allenatore da poco, però hanno ottimi giocatori. Dovremo fare una partita perfetta per riuscire a vincerla".

Può cambiare qualcosa il fatto che si giochi a fine stagione, dopo una stagione lunga con tanti impegni?

"Può cambiare sicuramente. A fine stagione c'è un po' più di stanchezza, però bisogna metterla da parte e dare il massimo".

Come hai visto il gruppo e i tuoi compagni?

"I miei compagni e io siamo tutti molto carichi, abbiamo voglia di giocare e cercheremo di fare il massimo".

Magari anche di ritrovare un gol che personalmente manca da qualche partita?

"Speriamo sicuramente. Se lo faccio io o un altro non è importante, l'importante è farlo".





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.