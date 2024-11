NATIONS LEAGUE 2024-2025 Nazionale: Cevoli ha diramato la lista dei convocati pre Gibiterra Venerdi 15 novembre ore 20.45 San Marino – Gibilterra valida per la Nations League

Nazionale: Cevoli ha diramato la lista dei convocati pre Gibiterra.

Venerdi 15 novembre ore 20.45 la Nazionale di San Marino ospiterà Gibilterra in quello che, con ogni probabilità, è l’incontro più importante della storia recente dei biancazzurri – se non il più importante di sempre. Sul piatto, la promozione in Lega C di UEFA Nations League: i prossimi avversari sono attualmente al comando del raggruppamento che coinvolge anche il Liechtenstein, ma l’appuntamento del San Marino Stadium sarà per loro l’ultimo. In caso di successo, i Titani salirebbero al comando senza possibilità di essere raggiunti nemmeno dal Liechtenstein – festeggiando una qualificazione senza precedenti, con un turno d’anticipo.

Un successo gibilterriano schiuderebbe all’esito opposto, spedendo in Lega C la selezione della Rocca. Dovesse risolversi con segno X, i Titani andrebbero sulle Alpi – il 18 novembre – a giocarsi la qualificazione, consapevoli che uscire imbattuti dal Rheinpark Stadium consentirebbe quantomeno di centrare la piazza d’onore e quindi disputare i play-off a marzo, anche questo un evento inedito.

In vista dell’importantissima settimana internazionale, il Commissario Tecnico Roberto Cevoli ha diramato le pre convocazioni per gli allenamenti dei prossimi 11, 12 e 13 novembre – riservandosi di sciogliere le riserve in merito ai 23 giocatori che prenderanno parte a San Marino-Gibilterra entro mezzanotte del 14 novembre, come stabilisce il regolamento.

Questi i calciatori interessati dagli allenamenti della prossima settimana, a cui prenderà parte anche Michael Battistini – squalificato per l’incontro con Gibilterra ma potenziale convocato per la trasferta in Liechtenstein.

Questi i convocati: Michael Battistini; Giacomo Benvenuti; Tommaso Benvenuti; Filippo Berardi; Michele Cevoli; Edoardo Colombo; Andrea Contadini; Mirco De Angelis: Filippo Fabbri; Simone Franciosi; Nicolas Giacopetti; Simone Giocondi; Alessandro Golinucci; Enrico Golinucci; Lorenzo Lazzari; Marcello Mularoni; Nicola Nanni; Marco Pasolini; Dante Rossi; Nicko Sensoli; Alessandro Tosi; Giacomo Valentini; Matteo Valli Casadei; Matteo Vitaioli; Samuele Zannoni; Matteo Zavoli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: