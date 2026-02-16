Nazionale, Cevoli: "Il girone di Nations League è difficile ma stimolante"

Sorteggiato il girone di San Marino in Nations League, inserito per la prima volta in Lega C. I Titani affronteranno Albania, Finlandia e Bielorussia, un raggruppamento "complicato ma stimolante" per il CT della Nazionale Roberto Cevoli.

Prima di tutto ti chiedo le emozioni di essere per la prima volta al sorteggio in Lega C, ricordando un po' quella che è stata l'impresa della Lega D... "La bellezza è proprio quello, tra l'altro voglio dire ci hanno fatto anche un bel tributo perché la UEFA nel video che aveva preparato ci ha messo dentro il gol che abbiamo fatto in Liechtenstein, i festeggiamenti negli spogliatoi, quindi sicuramente fa piacere far parlare di San Marino"

Un raggruppamento sicuramente complicato, si è alzata l'asticella con Albania, Finlandia e Bielorussia: qual è il bilancio? "Se la vogliamo vedere dal punto di vista della qualità delle squadre sicuramente peggio di così non ci poteva capitare, però invece se la guardiamo da altri punti di vista penso che sia una grossa opportunità per provare a crescere e insistere nel progetto di crescita che stiamo portando avanti da due anni a questa parte"

Hai sempre parlato di un processo di crescita, sono partite stimolanti da giocare? "Molto stimolanti e credo proprio che la crescita passi attraverso l'incontro di queste squadre qui che comunque sono forti e quindi incontrare squadre forti ho sempre pensato che ti aiuta a crescere"

Tra le tre qual è la peggiore e quale può essere la migliore per provare a costruire qualcosa? "Sicuramente Albania e Finlandia sono due squadre fuori portata, la Bielorussia un po' meno però sicuramente è un'altra squadra molto forte quindi sarà un girone tosto ma noi cercheremo di fare quello che possiamo meglio"

Avvicinamento con le amichevoli di marzo che possono essere un'occasione per mettere un po' di benzina, un po' di minuti in vista poi di settembre? "Assolutamente sì, sono state fatte per quello quindi sia a marzo che a giugno cercheremo di fare delle amichevoli che ci porteranno poi a settembre, anche perché tra settembre e ottobre facciamo quattro partite in 15 giorni ed è un aspetto da considerare molto"









