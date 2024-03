NAZIONALE Nazionale, Cevoli: "Penso non cambierò molto, Colombo giocherà sicuramente" Su Lazzari: "Non era completamente recuperato, aveva ancora qualche problemino fisico: vediamo l'ultimo allenamento".

È tempo di bis per la Nazionale, di nuovo contro un Saint Kitts e Nevis che ieri era oggetto misterioso e oggi lo è un po' meno. Nell'imporsi per 3-1 gli Sugar Boyz hanno mostrato pregi – tra la mezz'ora e l'intervallo – e difetti, in quei primi 25' a trazione San Marino che sarà il punto da cui ripartire. "Secondo me il loro punto debole è principalmente sulla destra - osserva il CT Roberto Cevoli - infatti, se ricordate, nel primo tempo abbiamo sfondato parecchie volte a sinistra. Cercheremo di sfruttare questa cosa, poi chiaramente bisognerà evitare al massimo gli errori".

E siccome queste amichevoli per i Titani non sono mai tali, non si prospettano troppi esperimenti, né ci sarà alternanza tra i pali. "Colombo giocherà di sicuro - dice Cevoli - perché a me fare tante alternanze tra i portieri non mi piace, bisogna dare fiducia a uno e portarlo avanti. Poi Amici avrà sicuramente la sua possibilità. Penso che non farò molti cambi nell'11 titolare, deciderò dopo l'allenamento. Lazzari? Spero sia disponibile, dobbiamo vederlo oggi ma aveva ancora qualche problemino fisico, non era completamente recuperato. Vediamo l'allenamento di stasera e decideremo anche per lui".

