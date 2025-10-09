Nazionale, Cevoli: "Siamo consapevoli della forza dell'Austria"

Nella vigilia della sfida contro l'Austria ha parlato il ct di San Marino Roberto Cevoli:

"E' una squadra forte, inutile nasconderlo, lo sanno bene i ragazzi, l'hanno dimostrato all'andata, sono primi nel girone probabilmente andranno a fare i mondiali il prossimo anno, quindi siamo consapevoli della difficoltà di questa partita però come sempre cercheremo di dar fastidio a questa squadra e cercare di metterla in difficoltà il più possibile".

La nostra è una nazionale che deve giocare sempre al 100% naturalmente, però c'è il rischio di pensare un po' troppo anche a Cipro che sulla carta potrebbe essere più alla portata?

"Ma guarda, il rischio sicuramente c'è, però dobbiamo essere bravi a fare una partita alla volta. Adesso c'è l'Austria e dobbiamo concentrarci al 100% su questa partita, poi finita penseremo a Cipro, però commetteremo un grande errore a pensare a Cipro prima di fare questa partita".

Nel progetto di rinnovamento la convocazione di Sammaritani conferma questa volontà di inserire sempre più giovani, è veramente molto giovane.

"Sì, è molto giovane, però se è qui è perché abbiamo visto delle qualità in questo ragazzo e pensiamo che possa crescere molto facendo queste esperienze, anche se è molto giovane".

Spesso parliamo anche delle scelte, nel senso che in questa partita manca Golinucci perché è squalificato, poi ti puoi quasi permettere in questo momento di lasciare a casa Salicioni e anche Giocondi, per dirne altri due che fanno parte del gruppo.

"Avevano qualche problemino fisico e quindi non sono qua per questo".

Ti chiedo anche di Filippo Fabbri.

"Filippo sta attraversando un periodo difficile, non è molto sereno e quindi ho deciso di lasciarlo a casa per farlo recuperare e per essere pronto poi in futuro, anche per quello che gli è capitato nel suo club. Quindi sta attraversando un periodo di difficoltà, cerchiamo di aiutarlo in questo senso".







