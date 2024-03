NAZIONALE Nazionale, Colombo: "Possono essere alla nostra portata, vogliamo vincere" Il portiere del Rimini si avvicina all'esordio in Nazionale: "Vogliamo fare un gioco propositivo, affrontando gli avversari a viso aperto, senza paura e con le nostre sicurezze".

La prima amichevole contro Saint Kitts e Nevis può essere l'occasione per l'esordio del portiere del Rimini Edoardo Colombo, ieri in conferenza stampa col CT Cevoli. "Siamo tranquilli e sereni - commenta Colombo - ci siamo preparati molto bene e vogliamo vincere, sia oggi che nelle prossime partite. Vogliamo fare un gioco propositivo, affrontando gli avversari a viso aperto, senza paura e con le nostre sicurezze. Di loro abbiamo visto qualche video, sappiamo che sono una squadra di buona qualità ma che può essere alla nostra portata: questo deve essere uno sprono per portare a casa la vittoria".

