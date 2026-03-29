Nazionale: con Andorra serve il risultato

Il calcio non è fatto di “se e ma” chiaro che andare al riposo sull'1-0 per la Nazionale di San Marino sarebbe stato ben diverso rispetto a raggiungere lo spogliatoio sull'1-1 con un gol nettamente irregolare. Qui si apre anche un ampio discorso: si possono ancora giocare partite senza Var seppur amichevoli? Ormai siamo un po' tutti abituati ad attendere il responso e quando non c'è, come in questo caso, si resta tutti interdetti. Va detto che questo era un episodio facile da giudicare anche ad occhio nudo, ma anche gli stessi assistenti non hanno più l'abitudine di segnalare il fuorigioco. Per lo stesso motivo giusto sottolineare che il giallo per un Nicola Nanni insolitamente nervoso, era molto più rosso. Episodi a parte, la Nazionale di Cevoli ha giocato un ottimo primo tempo in cui è stata capace di realizzare un gol di pregevolissima fattura grazie al dialogo Capicchioni – Tosi – Capicchioni e la stoccata vincente di Giacopetti. Nella ripresa complici le tante sostituzioni e il ritmo più alto imposto le Faroe hanno trovato il definitivo vantaggio. Nessuno potrà mai sapere come sarebbe andata se fosse stato annullato il gol del pareggio, tuttavia bisogna guardare avanti e questo significa prepararsi al meglio per affrontare Andorra martedì 31 allo Stadium ore 18.







