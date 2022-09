NATIONS LEAGUE Nazionale, Costantini: "Siamo crollati nella ripresa, dobbiamo lavorare insieme più spesso" Il CT chiede di poter avere i giocatori a disposizione più spesso: "Abbiamo visto quanto sia difficile, per noi, creare superiorità numerica davanti, lo puoi fare solo lavorando".

Al termine della partita con l'Estonia, che chiude la sua prima avventura in Nations League, il CT Fabrizio Costantini analizza il 4-0 incassato e chiede di poter lavorare di più coi giocatori: "I primi 20/25' abbiamo fatto la partita, poi è arrivato il loro gol. E chissà, se fossimo riusciti a portarla all'intervallo sullo 0-0 nella ripresa magari avremmo tenuto un po' di più. Nel secondo tempo siamo crollati fisicamente, loro sono stati bravi a tenere il ritmo altissimo, come avevano già fatto con Malta. Un giudizio sul mio primo anno da CT? Se tolgo il secondo tempo di oggi credo che si siano viste tante cose buone, abbiamo fatto abbastanza bene e recuperato un sacco di giocatori. Se potessi rigiocherei quella con le Seychelles, ma con qualche allenamento in più, perché sono sicuro che, con qualche allenamento in più, avremmo creato maggiore consapevolezza nei nostri mezzi e avremmo fatto sicuramente meglio. La differenza rispetto agli altri anni è che in agosto abbiamo lasciato i ragazzi coi club, mentre di solito ci si vede a luglio. Dobbiamo lavorare sul giocare nella metà campo avversaria, bisogna che ci vediamo qualche volta in più. Anche nel primo tempo con l'Estonia, nonostante recuperassimo tante palle, abbiamo visto quanto sia difficile per noi creare superiorità numerica davanti: lo puoi fare solo lavorando".

Nel video l'intervista

