Nazionale di calcio di San Marino al Premio Internazionale “Le Velo – L’Europa per lo sport”

Anche la Nazionale di calcio di San Marino tra i premiati alla 27' edizione del Premio Internazionale “Le Velo – L’Europa per lo sport” tenuto nel consueto scenario della Fattoria il Palagio di Scarperia. A rappresentare la Nazionale biancoazzurra il vice allenatore Leandro Vessella e il team manager Michele Raschi. Un riconoscimento ricevuto per il grande risultato ottenuto in Nations League che ha portato i Titani a conquistare una storica promozione in Lega C, grazie anche alla prima vittoria in trasferta della propria storia. "Una favola di Davide e Golia in salsa moderna che ha appassionato e coinvolto i presenti".