Nazionale di nuovo in campo.

Appuntamento fissato per lunedì 7 febbraio, con inizio alle ore 18:45 al San Marino Stadium. Ventisette i calciatori convocati dal Commissario Tecnico, che ritrova in gruppo Enrico Golinucci e Lunadei. Allenamento settimanale confermato anche per Matteo Cecchetti. In questo caso l’appuntamento è per martedì 8 febbraio, con inizio alle ore 19:00 presso l’impianto di Serravalle B.

