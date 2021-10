QUALIFICAZIONI QATAR2022 Nazionale: domani allo Stadium San Marino - Andorra

Nazionale: domani allo Stadium San Marino - Andorra.

Dopo la sconfitta in Polonia, la Nazionale torna in campo per la partita più importante del biennio di qualificazioni mondiali. Domani, al San Marino Stadium, c'è Andorra, che all'andata si è imposta 2-0 sui biancazzurri. Due cambi nei 23 di Varrella: rientrano Nicola Nanni e il difensore Conti, che sostituiscono Palazzi, che si è infortunato nella partita di Varsavia e non è ancora rientrato dalla Polonia, e Bernardi.

Si gioca alle 20:45, con diretta su San Marino RTV Sport

