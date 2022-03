NAZIONALE Nazionale: dopo la Lituania c'è Capo Verde, ai dettagli la seconda amichevole di marzo

Due turni infrasettimanali consecutivi di campionato sammarinese non hanno permesso a Fabrizio Costantini di lavorare al meglio con quella che è diventata la “sua” Nazionale. Nell'unica settimana di pausa, però, il CT ha ritrovato i ragazzi – 27 i convocati - vogliosi di far bene e dare il 100% per la maglia biancazzurra, a partire dai primi allenamenti.

L'impegno più vicino si chiama Lituania, amichevole del 25 marzo al “San Marino Stadium” ed esordio assoluto per Costantini sulla panchina della Nazionale. Il secondo test – di cui mancano solo i dettagli prima di ufficializzare il tutto – vedrà San Marino affrontare per la prima volta un avversario che non appartiene alla UEFA, al di là del Canada Olimpico nella prima apparizione dei Titani in campo internazionale. Il 28 marzo i biancazzurri se la vedranno contro Capo Verde, nazionale africana giunta recentemente fino agli ottavi di finale dell'ultima Coppa d'Africa dove è stata battuta dal Senegal, poi vincitore. Gli “Squali Blu” - questo il soprannome – occupano il 73° posto del Ranking FIFA e sono in grande ascesa, per questo sarà una partita certamente complicata. La seconda amichevole della Nazionale – prima della Nations League di giugno - si giocherà in trasferta e in campo neutro (sicuramente in Europa) anche se è ancora da stabilire la sede dell'incontro.

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Costantini, CT San Marino

