Nazionale: doppio 0-2 ma i progressi proseguono

Curiosità: Lionel Messi con la sua Argentina ha rifilato 5 gol all'Estonia. Argentina – Estonia 5-0 con il numero 10 a segno per 5 volte, un incubo per gli estoni, avversari di San Marino giovedi scorso nel match che ha visto i Titani collezionare almeno due palle gol nitide con Nanni nel primo e con Hirsh nel secondo tempo. Cosa che non è accaduta con Malta. Questo l'unico passo indietro, unito all'evidente calo di tensione dopo il calcio di rigore, annullato dal Var per presunto fallo su Nicola Nanni. Per un'ora biancoazzurri a tratti anche superiori nel controllo del gioco, quell'episodio ha cambiato i fattori, Malta si è sciolta ed ha approfittato di un errore collettivo sul primo e di uno individuale nel secondo. Continua la sofferenza di Elia Benedettini nelle uscite, il secondo gol era evitabile. In generale due prove comunque soddisfacenti nonostante il risultato identico sia in Estonia che allo Stadium con Malta non sorrida. Adesso l'amichevole con l'Islanda di giovedi dove Costantini farà ampio turn-over e la trasferta di Malta a chiudere un poker estremamente impegnativo.