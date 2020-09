NATIONS LEAGUE Nazionale: è il giorno di Gibilterra - San Marino, diversi i ballottaggi Alle 15 diretta su San Marino RTV, canali 73 e 93 digitale terrestre.

Alle 15 il fischio d'inizio di Gibilterra - San Marino, inedita sfida tra le due nazionali. A livello di calcio, l'unico precedente è quello in Champions League giocato proprio al Victoria Stadium tra il Lincoln Reds e La Fiorita. Diversi i ballottaggi per quanto riguarda la formazione titolare, già dal portiere con i due Benedettini, Elia e Simone in corsa per la maglia da titolare. In difesa, certa la presenza del capitano Davide Simoncini, gli altri centrali potrebbero essere Palazzi e Brolli, con Battistini e Grandoni sugli esterni. Non è da escludere il debutto di Dante Carlos Rossi. Qualche dubbio a centrocampo con Lunadei, Giardi, Alessandro ed Enrico Golinucci in corsa per tre maglie. Più difficile Mularoni, reduce dalla partita contro l'under 21. Davanti Nanni e Berardi.

Nel video l'intervista con Davide Simoncini, capitano San Marino

I più letti della settimana: