Nazionale e Nat, via alla preparazione: in campo per un'amichevole

Da un lato c'è chi si prepara alle qualificazioni ai Mondiali, dall'altro chi lo fa in vista della Coppa delle Regioni. Impegni diversi, ma un obiettivo comune, per Nazionale sammarinese e Nat San Marino: arrivare pronti alle partite di giugno. E allora, ecco che giovedì sera le due rappresentative si sono affrontate al San Marino Stadium, disputando un'amichevole interna utile per capire il proprio livello di preparazione e, per chi aveva già terminato la stagione da un po', di rimettere minuti nelle gambe: 5-1 in favore della Nazionale maggiore è il risultato finale, con le squadre che hanno anche assaggiato i primi caldi dell'anno.

Per quanto riguarda la Nat, questa è la prima settimana in cui il selezionatore Luigi Bizzotto possa avere a disposizione tutti i giocatori convocabili, visto che la finale di Coppa Titano di sabato scorso ha chiuso la stagione sammarinese. La preparazione, con i raduni partiti il 15 maggio e ripresi lunedì, prevede una serie di allenamenti fino al 19 giugno. Quattro giorni dopo comincerà la Coppa delle Regioni, in programma proprio sul Titano: San Marino, inserita nel gruppo A, affronterà gli spagnoli della regione di Aragon, i cechi di Hradec Králové e i serbi di Vojvodina.

Più vicini gli impegni della Nazionale maggiore, anch'essa ormai a pieno regime, e che nella prossima settimana affronterà un vero tour de force: dal 2 al 5 giugno sono previsti una seduta video e tre allenamenti consecutivi. Poi si partirà alla volta della Bosnia Herzegovina, per la prima delle due partite di qualificazione ai Mondiali, prima di tornare sul Titano e sfidare l'Austria, martedì 10 giugno.