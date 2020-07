Nazionale e Under 21 fissano gli allenamenti di agosto

La Nazionale sammarinese continua la sua preparazione in vista dell'esordio in Nations League, fissato per il 5 settembre a Gibilterra. Per quanto riguarda il mese di agosto, i 26 convocati dal ct Franco Varrella sosterranno una tripla seduta di allenamenti nella prima settimana, seguita da una doppia nella seconda. Il primo allenamento è calendarizzato per lunedì 3 agosto a Serravalle B.



Anche l'ha stilato il programma di agosto con allenamenti fissati per. Sonoi giocatori chiamati da