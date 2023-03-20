Nazionale: ecco i 26 convocati per le sfide con Irlanda del Nord e Slovenia

Ecco i convocati della Nazionale Sammarinese per le sfide delle qualificazioni a Euro 2024 con Irlanda del Nord e Slovenia:
Portieri: ELIA BENEDETTINI, SIMONE BENEDETTINI, ALDO SIMONCINI
Difensori: MANUEL BATTISTINI, MICHELE CEVOLI, ALESSANDRO D'ADDARIO, ROBERTO DI MAIO, FILIPPO FABBRI, SIMONE FRANCIOSI, MIRKO PALAZZI, DANTE ROSSI, ALESSANDRO TOSI,
Centrocampisti: MICHAEL BATTISTINI, LORENZO CAPICCHIONI, LUCA CECCAROLI, ALESSANDRO GOLINUCCI, ADOLFO HIRSCH, LORENZO LAZZARI, LORENZO LUNADEI, TOMMASO ZAFFERANI
Attaccanti: FILIPPO BERARDI, NICOLA NANNI, SAMUEL PANCOTTI, DANILO RINALDI, MATTIA STEFANELLI, MATTEO VITAIOLI