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Nazionale: ecco i 26 convocati per le sfide con Irlanda del Nord e Slovenia

Assenti Marcello Mularoni, Enrico Golinucci, Fabio e David Tomassini

20 mar 2023
©FSGCPruccoli
©FSGCPruccoli

Ecco i convocati della Nazionale Sammarinese per le sfide delle qualificazioni a Euro 2024 con Irlanda del Nord e Slovenia:  


Portieri: ELIA BENEDETTINI, SIMONE BENEDETTINI, ALDO SIMONCINI


Difensori: MANUEL BATTISTINI, MICHELE CEVOLI, ALESSANDRO D'ADDARIO, ROBERTO DI MAIO, FILIPPO FABBRI, SIMONE FRANCIOSI, MIRKO PALAZZI, DANTE ROSSI, ALESSANDRO TOSI,      


Centrocampisti: MICHAEL BATTISTINI, LORENZO CAPICCHIONI, LUCA CECCAROLI, ALESSANDRO GOLINUCCI, ADOLFO HIRSCH, LORENZO LAZZARI, LORENZO LUNADEI, TOMMASO ZAFFERANI


Attaccanti: FILIPPO BERARDI, NICOLA NANNI, SAMUEL PANCOTTI, DANILO RINALDI, MATTIA STEFANELLI, MATTEO VITAIOLI




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