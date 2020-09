Intervista a Elia Benedettini

Il portiere della Nazionale Elia Benedettini, rientrato dal grave infortunio al ginocchio dopo un anno, ha analizzato la sconfitta con Gibilterra e - dice - "con il Liechtenstein venderemo cara la pelle per centrare l'impresa". San Marino - Liechtenstein sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV ed anche in diretta radio su Radio San Marino Classic.

Nel video le parole di Elia Benedettini