Nazionale, Elia Benedettini: "Non sono al 100%, per la Lettonia deciderà il mister"

Sentiamo Elia Benedettini

La Nazionale di Franco Varrella si sta preparando in vista della doppia sfida casalinga in programma tra l'11 ed il 14 novembre. Si parte dall'amichevole di domani, alle ore 18, contro la Lettonia per proseguire con l'ultimo impegno di Nations League, sabato alle 15 contro Gibilterra.





Sono 24 i giocatori convocati dal CT biancazzurro nella pre-rifinitura, assenti Filippo Berardi – positivo al Covid e in attesa del responso del tampone – e Nicola Nanni, impegnato con il Cesena nel turno infrasettimanale di Serie C contro la Vis Pesaro. Non sarà della partita con la Lettonia, quasi certamente, anche Mirko Palazzi costretto all'isolamento fiduciario a causa della positività di un compagno di squadra della Marignanese Cattolica. I giocatori della società romagnola hanno concluso ieri la quarantena e conosceranno i risultati definitivi del tampone entro giovedì. Rientra dall'infortunio subito contro il Liechtenstein, invece, il portiere della Nazionale Elia Benedettini.

Nel video l'intervista ad Elia Benedettini, portiere San Marino