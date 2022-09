NAZIONALE Nazionale, Fabio Tomassini: "Cerchiamo di giocarcela al meglio, magari per vincere con le Seychelles e fare risultato con l'Estonia"

Si avvicina il doppio impegno della Nazionale contro le Seychelles, in amichevole, e con l'Estonia, per l'ultima di Nations League. "Ci metteremo tutto l'impegno per fare bene e giocarcela - dice l'attaccante Fabio Tomassini - magari per vincere con le Seychelles e fare risultato con l'Estonia. All'andata in casa loro secondo me li abbiamo messi molto in difficoltà, abbiamo fatto una partita molto preparata".

