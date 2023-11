EURO 2024 Nazionale, Fabrizio Costantini: "Avremo tante assenze, sarà una partita complicata" Fabbri squalificato, Di Maio e Nanni si aggiungono alla lista degli infortunati. Tornano in biancoazzurro Brolli, Grandoni e Filippo Berardi.

Assente Fabbri per squalifica, non farà parte della sfida contro la Finlandia Roberto Di Maio per infortunio. Alla lista si aggiunge Nicola Nanni, salvo un miracolo dell'ultimo momento, l'attaccante dell'Olbia salterà la partita di domani. Nel gruppo rientrano Brolli, Grandoni e l'attaccante del Cosmos Filippo Berardi.

Al San Marino Stadium arriva la Finlandia, quarta nel girone, ma certa di partecipare ai play off grazie al risultato ottenuto nella Lega B di Nations League e alle qualificazioni già ottenute da altre nazionali. Una sfida che si annuncia complicata per i Titani, che proprio con la Finlandia avevano subito il passivo più ampio nel girone. San Marino sogna almeno una rete, che permetterebbe ai Titani di stabilire il primato di tre reti consecutive ed eguagliare quello di altrettanti gol in un girone stabilito nelle qualificazioni mondiali 2002, due gol di Andy Selva al Belgio tra andata e ritorno, divisi dallo storico segnato da Nicola Albani nell'1-1 in casa della Lettonia.

San Marino che punta anche a una gara di grande attenzione, il ct ha ricordato il ko di Gibilterra contro la Francia. Un assist che porta d'attualità il tema della partecipazione delle piccole nazionali contro le grandi.

Nel video l'intervista con il ct Fabrizio Costantini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: