Nazionale femminile, presentata la CT Domenichetti: "Progetto coraggioso e ambizioso"

Nel servizio l'intervista alla CT, Giulia Domenichetti

La Federcalcio accelera sulla parificazione di genere, così, a due anni dall'esordio delle selezioni giovanili femminili, anche la nazionale maggiore di San Marino vede ufficialmente la luce. Il passo d'avvio è la presentazione della CT, Giulia Domenichetti, già vista sul Titano alla guida dell'Academy nella Serie B '22-'23, chiusa con 10° posto e salvezza. Domenichetti che ha alle spalle una carriera da giocatrice d'alto profilo: da centrocampista/pivot è stata nazionale sia nel futsal che, soprattutto, nel calcio, nel quale ha sommato 87 presenze in azzurro e vinto 3 scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe con la Torres. Anche da allenatrice ha proseguito sul doppio binario: la prima panchina nel '21 in Serie A col Napoli – senza riuscire a evitare la retrocessione – poi San Marino Academy e, dal '23, il passaggio al futsal al Falconara, dove nella scorsa stagione ha vinto scudetto e panchina d'oro. Ora il ritorno al calcio, con un'esperienza del tutto nuova. “Mi piacciono le nuove sfide – dice Domenichetti - fare altre esperienze e quindi imparare cose nuove. Penso che il progetto sia coraggioso e questo è in linea con il mio carattere: difficile, coraggioso ma ambizioso, quindi spero di essere all'altezza”.

Alla presentazione c'erano anche le convocate per la prima seduta d'allenamento in assoluto. Un gruppo giovane, fondato su quell'U19 il cui buon impatto – vittoria e pari nelle amichevoli d'esordio con Cipro – ha spinto la Federazione ad alzare l'asticella. Tra gli elementi di spicco, il difensore della primavera della Fiorentina Anna Benedettini, che ha pure esordito in Serie A, e le ragazze dell'Academy, in Serie B. “Abbiamo qualche elemento anche all'estero - spiega Domenichetti - qualche giocatrice sparsa per l'Italia nei vari campionati Primavera o Serie B e alcune nella nostra squadra di futsal, 40-50 nomi per ora. Adesso ci vedremo questi due giorni, poi settimana prossima ancora. Per ora è previsto un altro raduno a giugno e dobbiamo programmare il futuro prossimo in questo periodo”.

Ancora da definire l'esordio sul campo: l'obiettivo è organizzare delle amichevoli per ottobre e novembre, mentre per le prime gare con punti in palio l'appuntamento è per la Nations League, al via tra febbraio e marzo 2027.







