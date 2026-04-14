Nazionale femminile, Tura: "Convinti dalle prestazioni delle Under. Domenichetti profilo giusto"

Alla presentazione della CT Giulia Domenichetti, il Presidente della Federcalcio Marco Tura ha parlato della decisione di formare la nazionale sammarinese femminile: "Ci siamo resi conto che le prestazioni di quelle nazionali giovanili erano di spessore, nonostante ci mancasse l'esperienza. La voglia di provare a fare qualcosa di più, che poi immaginiamo servirà da traino per tutto il resto del movimento, praticamente nasce subito dopo quei due tornei. Proprio in questi giorni siamo stati contattati da qualcuno per cercare di organizzare delle amichevoli con la nostra nazionale femminile: occorrerà vedere quali sono le opportunità che ci vengono offerte".

Sulla scelta di Domenichetti come prima CT, Tura spiega che del suo profilo "Ci ha convinto tutto, perché è stata una calciatrice di livello sia nel calcio 11 che nel futsal, è stata un'allenatrice di livello, sia nel calcio 11 che nel futsal, ed è già stata a San Marino per allenare l'Academy di San Marino. Quindi conosce già la nostra realtà, conosce il nostro ambiente, conosce il nostro clima e ha capito subito qual era la nostra volontà per realizzare questo progetto, che è ambizioso. Conosce anche le difficoltà che dovremo affrontare e quindi ritengo fosse la persona giusta, al momento giusto, nel posto giusto".

Tra le possibili novità di cui si è parlato nella conferenza c'è anche quella di un possibile campionato sammarinese femminile: "Noi stiamo parlando di un campionato interno già da qualche anno - dice Tura - la realtà è che un campionato interno si fa se c'è l'impegno concreto dei club che si organizzano per fare un campionato interno. Non è facile, non è per niente facile. Non sappiamo ancora bene quali numeri possono essere a disposizione per allestire squadre da campionato interno. Io mi auguro il più presto possibile perché quello è un elemento fondamentale per dare continuità a questo progetto".









