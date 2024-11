FEMMINILE Nazionale femminile U16, Arcangeli: "Le ragazze hanno cuore e attaccamento. In 3-4 anni puntiamo ad avere una Maggiore" Il coordinatore delle nazionali femminili sammarinesi commenta la doppia amichevole in Romania e parla dei progetti futuri.

La nazionale U16 femminile di calcio è rientrata dalla Romania, dove ha affrontato le padrone di casa in amichevole cedendo 4-0 e 6-1, con rete di Elisa Terenzi. "Oltre a un buon livello tecnico da parte di tutte - commenta il coordinatore delle nazionali femminili della Federcalcio, Gionata Arcangeli - abbiamo notato che dove non ci arrivano con la tecnica o con il fisico ci arrivano con il cuore. L'attaccamento al loro Paese che hanno dimostrato in queste partite, la voglia di essere le prime, le pioniere, ad aver tracciato questa strada e rappresentare il proprio Paese all'estero è la forza che dà a loro la spinta maggiore".

Un'U16 nella quale stanno emergendo anche talenti interessanti, tra le quali la stessa Terenzi e il terzino della Fiorentina, Benedettini: "Terenzi non la scopriamo adesso - dice Arcangeli - è una ragazza che è con noi dal settore di base, è stata la prima sammarinese a fare una tripletta in una competizione internazionale e ha fatto diversi gol. Anna Benedettini si presenta da sola, è una ragazza che anche se ha iniziato, diciamo, in tarda età, non come le sue compagne subito dal settore di base, ha dimostrato di aver precorso un po' i tempi ed è riuscita ad affermarsi in uno dei settori giovanili più importanti del momento, quello della Fiorentina".

Arcangeli si sofferma anche sull'obiettivo a lungo termine: "Il sogno, che a mio avviso non sarà un sogno, è quello una nazionale maggiore. Noi abbiamo stimato che in 3-4 anni possiamo ambire a realizzare questo progetto. Naturalmente con i limiti di età, è una squadra molto giovane, potremo farci aiutare da ragazze sanmarinesi che magari adesso militano in campionati esteri.  È un progetto che fino a qualche tempo fa era solo un'utopia, invece adesso può essere realizzabile".

