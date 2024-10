Nazionale: forfait di Golinucci, Cevoli convoca Molinari Le partite della Nazionale del 10 e 13 ottobre in diretta sulla San Marino Rtv e in radio su Titani.Tv

Nazionale: forfait di Golinucci, Cevoli convoca Molinari.

La Nazionale di San Marino parte per una sei giorni internazionale. Il primo appuntamento vedrà i Titani sfidare Gibilterra all’Europa Point Stadium nella serata di giovedì 10 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Incontro che sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV, diretta radio su Titani.tv. Poi i Biancazzurri raggiungeranno Andorra, dove incroceranno i tacchetti con i padroni di casa alle ore 18:00 del 13 ottobre. Anche quell'incontro sarà visibile sull'emittente di Stato.

Non farà parte della spedizione Alessandro Golinucci. Un problema muscolare occorso nel fine settimana priverà la Nazionale di San Marino del centrocampista, a segno con la Danimarca lo scorso ottobre. Sarà il 19enne Giacomo Molinari a partire per Gibilterra: per il giocatore in forza alla San Marino Academy Under 22 si tratta della prima convocazione ufficiale. I Biancazzurri hanno sostenuto l'allenamento non ufficiale sul sintetico di Montecchio, dopo aver incrociato in amichevole la Sammaurese a metà della scorsa settimana.

Più d’uno gli spunti positivi per Roberto Cevoli, a partire dal risultato finale che ha premiato i Titani col punteggio di 3-1. A segno Tosi, Vitaioli e Zannoni, con i Giallorossi a ristabilire momentaneamente la parità sull’1-1.

