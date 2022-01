Nazionale: Franciosi e Matteoni inaugurano la nuova era

Nasce centrale difensivo Giacomo Matteoni, figlio di Ivan per tanti anni centrocampista della Nazionale e del Tre Fiori. Costantini lo ha sempre apprezzato per la sua duttilità, ed infatti, ha ottenuto da lui buoni risultati anche schierandolo nel 4-1-4-1, scudo davanti alla difesa. Per Costantini la prima scelta della sua “vecchia” Under e probabilmente proprio per le sue caratteristiche lo schiererà in quella posizione anche in Nazionale Maggiore. Il primo test venerdì 25 marzo al San Marino Stadium in amichevole con la Lituania. Per Matteoni un privilegio la chiamata anche se, causa neve, il suo primo allenamento è stato rinviato a lunedì 17 gennaio.

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Costantini e a Giacomo Matteoni