Nazionale Futsal, Busignani: "Sarebbe ora di fare qualche punto, con Andorra la giochiamo"

Danilo Busignani

A fine mese, la nazionale di futsal sarà in Bulgaria per il primo turno di qualificazione a Euro2022, in un girone che comprende anche Albania e Andorra. “L'Albania è una squadra che già conosciamo – spiega il pivot della nazionale Danilo Busignani - l'abbiamo già affrontata due volte e sicuramente è la più quotata per il primo posto. Della Bulgaria sappiamo poco, ho visto i video di qualche loro partita e sembrano molto bravi. Per quel che riguarda Andorra non penso sia troppo superiore a noi, lo hanno dimostrato le due amichevoli disputate qui al Multieventi. Una partita si è conclusa 4-1 per alcuni nostri errori abbastanza grossolani, l'altra è sempre stata in bilico e ce la siamo giocata. Affrontandoli in una partita vera, di livello internazionale e non amichevole, contiamo di fare ancora meglio. La Nazionale è cambiata parecchio in quest'ultimo anno: si è ringiovanita molto, la squadra che ha affrontato il torneo amichevole in Croazia aveva un'età media di 23 anni. Abbiamo perso una pedina importante come il nostro ex capitano Michelotti. Ma contiamo comunque di fare meglio rispetto alla Macedonia, dove abbiamo segnato solo un gol e ne abbiamo presi troppi rispetto a quelle che sono state le nostre prestazioni. Andiamo con la voglia di far bene e speriamo di portare a casa qualche punto, sarebbe ora”.