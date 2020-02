FUTSAL Nazionale Futsal : Cominciata la preparazione verso i play off La Nazionale di Futsal sammarinese prosegue l'avvicinamento alle due gare play off, con la Danimarca, andata al Multieventi Sport Domus giovedi 9 aprile, ritorno martedi 14 in Danimarca.

Nazionale Futsal : Cominciata la preparazione verso i play off.

La Nazionale di Futsal sammarinese prosegue l'avvicinamento alle due gare play off, con la Danimarca, andata al Multieventi Sport Domus giovedì 9 aprile, ritorno martedi 14 in Danimarca. Il C.T Osimani ha radunato la squadra ad Acquaviva per il primo step di allenamenti in vista dell'importante impegno internazionale. Non hanno preso parte alla seduta Stolfi, Franciosi e Michelotti fermi a causa dell'influenza, Maiani per un problema di lavoro e Gasperoni che continua la rieducazione per la microfrattura al piede, era assente anche in Bulgaria. Osimani proseguirà la preparazione tutti i mercoledi, con un allenamento tecnico al Multieventi. La squadra sarà poi convocata dal preparatore Silvio Iannibelli per la parte atletica che sarà eseguita tutti i venerdi al San Marino Stadium.



I più letti della settimana: