FUTSAL Nazionale Futsal, Osimani: "Daremo il tutto per tutto con la Danimarca, occasione unica"

È tornata ad allenarsi la Nazionale di Futsal dopo lo stop forzato per il lockdown. Il CT Roberto Osimani ha convocato 20 giocatori, gli stessi che hanno conquistato lo storico pass per lo spareggio play-off lo scorso febbraio a Varna, in Bulgaria. Ed è proprio la doppia sfida contro la Danimarca l'obiettivo principale della selezione di calcio a 5. La Nazionale biancazzurra si giocherà il passaggio del turno contro gli scandinavi nel periodo compreso fra il 2 e l'11 novembre, anche se ancora non si conoscono le date precise. Nel frattempo, Osimani ed il suo staff hanno programmato una serie di incontri nella seconda metà di luglio per riprendere confidenza con il parquet.



Sul ritorno agli allenamenti e sulla preparazione alle sfide con la Danimarca abbiamo sentito proprio Roberto Osimani

