EURO 2024 Nazionale, i convocati di San Marino per la Danimarca Ecco la lista dei giocatori di Fabrizio Costantini scelti per la sfida di giovedì, in diretta su RTVSport canale 93 digitale terrestre.

Nazionale, i convocati di San Marino per la Danimarca.

Fabrizio Costantini ha diramato la lista dei 23 convocati per la sfida di giovedì in casa della Danimarca, gara che sarà trasmessa in diretta su RTV Sport canale 93 del digitale terrestre in esclusiva sul territorio sammarinese:

PORTIERI: Benedettini Elia, Benedettini Simone, Simoncini Aldo

DIFENSORI: Battistini Manuel, Cevoli Michele, D’Addario Alessandro, Di Maio Roberto, Franciosi Simone, Magi Andrea, Palazzi Mirko, Rossi Dante Carlos, Tosi Alessandro.

CENTROCAMPISTI: Battistini Michael, Capicchioni Lorenzo, Ceccaroli Luca, Golinucci Alessandro, Hirsch Adolfo José, Lazzari Lorenzo, Lunadei Lorenzo, Mularoni Marcello.

ATTACCANTI: Stefanelli Mattia, Tomassini Fabio Ramon, Vitaioli Matteo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: