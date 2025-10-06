QUALIFICAZIONI MONDIALI

Nazionale: i convocati per Austria e Cipro

Nella lista allargata per le prossime due sfide internazionali non figura il difensore Filippo Fabbri. Fan parte del gruppo il giovanissimo Sammaritani.

Nazionale: i convocati per Austria e Cipro.

Roberto Cevoli ha diramato la lista dei 26 convocati per la doppia sfida di qualificaizione ai mondiali 2026. Nell'elenco non figura il difensore del San Marino Calcio Filippo Fabbri, c'è il giovanissimo classe 2009 della San Marino Academy Matteo Sammaritani. Rientra anche Alessandro Golinucci, che però dovrà saltare la partita contro l'Austria per squalifica e tornerà a disposizione per la partita contro Cipro.

Portieri:

Amici Pietro, Colombo Edoardo, Zavoli Matteo

Difensori:

Cevoli Michele, Matteoni Giacomo, Pasolini Marco, Riccardi Alberto, Rossi Dante Carlos, Sammaritani Matteo, Tosi Alessandro, Valentini Giacomo.

Centrocampisti:

Capicchioni Lorenzo, Contadini Andrea, Giocondi Simone, Golinucci Alessandro, Lazzari Lorenzo, Mularoni Marcello, Valli Casadei Matteo, Zannoni Samuele

Attaccanti:

Berardi Filippo, Capicchioni Gabriel, Giacopetti Nicolas, Nanni Nicola, Salicioni Fausto, Sensoli Nicko, Vitaioli Matteo

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy