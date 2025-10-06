Nazionale: i convocati per Austria e Cipro
Nella lista allargata per le prossime due sfide internazionali non figura il difensore Filippo Fabbri. Fan parte del gruppo il giovanissimo Sammaritani.
Roberto Cevoli ha diramato la lista dei 26 convocati per la doppia sfida di qualificaizione ai mondiali 2026. Nell'elenco non figura il difensore del San Marino Calcio Filippo Fabbri, c'è il giovanissimo classe 2009 della San Marino Academy Matteo Sammaritani. Rientra anche Alessandro Golinucci, che però dovrà saltare la partita contro l'Austria per squalifica e tornerà a disposizione per la partita contro Cipro.
Portieri:
Amici Pietro, Colombo Edoardo, Zavoli Matteo
Difensori:
Cevoli Michele, Matteoni Giacomo, Pasolini Marco, Riccardi Alberto, Rossi Dante Carlos, Sammaritani Matteo, Tosi Alessandro, Valentini Giacomo.
Centrocampisti:
Capicchioni Lorenzo, Contadini Andrea, Giocondi Simone, Golinucci Alessandro, Lazzari Lorenzo, Mularoni Marcello, Valli Casadei Matteo, Zannoni Samuele
Attaccanti:
Berardi Filippo, Capicchioni Gabriel, Giacopetti Nicolas, Nanni Nicola, Salicioni Fausto, Sensoli Nicko, Vitaioli Matteo
