Nazionale: il 28 aprile 2004 la vittoria contro il Liechtenstein

Il 28 aprile 2004 è una data storica per il calcio sammarinese. La Nazionale di Giampaolo Mazza supera in amichevole il Liechtenstein con una rete di Andy Selva su calcio di punizione. Per i biancoazzurri è la prima vittoria in campo internazionale anche se non in gare ufficiali. In tribuna per seguire quella partita anche con il presidente Giorgio Crescentini anche Michel Platini.