Nazionale: il 28 marzo arrivano le Isole Faroe a Serravalle

Dopo oltre trent'anni le Nazionali di San Marino ed Isole Faroe torneranno ad incrociarsi sul prato del San Marino Stadium. L'appuntamento è per il prossimo 28 marzo. "Ancora da ufficializzare l’orario del calcio d’inizio - spiegano dalla Fsgc - che potrebbe essere fissato nel primo o tardo pomeriggio – complice la collocazione della partita nell’ultimo fine settimana del mese. Non appena sarà determinato con esattezza quest’ultimo punto, saranno trasmesse informazioni definitive in merito alla biglietteria".

Il precedente risale al girone di Qualificazione ad EURO 1996 con due incontri che si risolsero a favore dei Faroesi: 3-0 a Toftir e 3-1 a Serravalle, dove i Titani festeggiarono la rete di Mauro Valentini che dimezzò momentaneamente lo svantaggio nella serata della tripletta di Todi Jónsson.

Questa volta la selezione delle Isole Faroe è reduce da una grande campagna di Qualificazione ai Mondiali 2026, chiudendo al terzo posto il Gruppo L – alle spalle di Croazia e Cechia, con 12 punti conquistati e tre vittorie su quattro davanti al proprio pubblico.











